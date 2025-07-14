لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني تكشف حقيقة إغلاق مضيق هرمز

قالت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مساء اليوم الإثنين، إن البروتوكولات العسكرية المتعلقة بـ مضيق هرمز اكتملت.

وبحسب شبكة «العربية»، أضافت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: "لم نتخذ قرارا بـ إغلاق مضيق هرمز حتى الآن".

وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فاتس، إن تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها.

البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز

والشهر الماضي، أفادت وكالة رويترز أن البرلمان الإيراني وافق على مشروع قرار يُجيز إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط عالميًا، في خطوة تصعيدية تعكس التوترات الإقليمية المتزايدة.

ورغم موافقة البرلمان، إلا أن تنفيذ القرار لا يزال مرهونًا بموافقة "المجلس الأعلى للأمن القومي" الإيراني، والذي يُعد الجهة المخولة باتخاذ القرارات الإستراتيجية والأمنية العليا في البلاد.

الهجوم الأمريكي على إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في يونيو الماضي، عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

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