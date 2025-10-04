مظاهرات حاشدة في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة

تظاهر الآلاف في تل أبيب مساء اليوم مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتفاق لإنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل شاملة وفورية.

إنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة

واحتشد المتظاهرون، وسط تل أبيب، في تظاهرة ضخمة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة وفورية مع حركة حماس، وإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات تدعو "لإطلاق سراح الرهائن" و"صفقة الآن"، وهتفوا بشعارات تدعو الحكومة إلى إعطاء الأولوية القصوى لحياة الأسرى على حساب الأهداف العسكرية الأخرى.

كما طالب عدد كبير من المشاركين بوقف فوري للحرب، معتبرين أنها لا تحقق أهدافها وتتسبب في سقوط المزيد من الضحايا.

استعدادات إسرائيل لاستئناف المفاوضات

يأتي هذا على خلفية استعدادات إسرائيل لاستئناف المفاوضات، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب في ضوء رد "حماس" تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإفراج الفوري عن جميع الأسرى.

