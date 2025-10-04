ننشر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتنشر “ فيتو ” الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025، على النحو التالي:

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي للهيئة للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، إن الهيئة قررت دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب.

وأشار إلى أنه سيتم تلقي طلبات الترشح اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب تلقّي الطلبات في اليوم الأخير في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وأكدت الهيئة التزامها الكامل بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مشيرة إلى أنها ستكثف حملات التوعية للناخبين عبر الموقع الرسمي للهيئة ووسائل الإعلام المختلفة لتوضيح حقوقهم وواجباتهم الانتخابية.

