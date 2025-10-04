الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على كريمونيزي بثنائية في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، تقدم فريق إنتر ميلان على نظيره كريمونيزي، بثنائية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

سيطر إنتر ميلان مبكرا على مجريات الأمور مستغلا عاملي الأرض والجمهور، ليخطف هدف التقدم في الدقيقة السادسة عن طريق مهاجمه لاوتارو مارتينيز.

وفي الدقيقة 38، أضاف الفرنسي آنجي يوان بوني هدف إنتر ميلان الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر بثنائية نظيفة.



تشكيل إنتر ميلان أمام كريمونيزي في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل إنتر ميلان أمام كريمونيزي في الدوري الإيطالي كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: ستيفان دي فري – مانويل أكانجي – أليساندرو باستوني

خط الوسط: هنريك مخيتاريان – نيكولو باريلا – دافيد فراتيسي – دينزل دومفريس – فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – يوان بوني

يدخل إنتر اللقاء ساعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على صدارته لجدول الترتيب، في حين يأمل كريمونيزي في تحقيق المفاجأة.

ميلان يتصدر الدوري الإيطالي

وكان إيه سي ميلان فاز على نابولي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي على ملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة ميلان ضد نابولي وحالة الطرد

سجل هدفي ميلان، ألكسيس ساليمايكيرس في الدقيقة 3، كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 31، بينما سجل كيفين دي بروين هدف نابولي من ضربة جزاء في الدقيقة 60.

وتعرض بيرفس إستوبينان لاعب ميلان للطرد في الدقيقة 57.

بهذه النتيجة يرفع ميلان رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن إنتر ميلان ونابولي في المركز الثاني.

تشكيل ميلان ضد نابولي

ماينان؛ توموري، جابيا، بافلوفيتش؛ سايلميكرز، فوفانا، مودريتش، رابيو، إستوبينان، بوليسيتش، خيمينيز.

تشكيل نابولي أمام ميلان

ميريت، دي لورينزو، ماريانوتشي، خوان جيسوس، جوتيريز؛ لوبوتكا، بوليتانو، أنجويسا، دي بروين، مكتوميناي، هويلوند.

