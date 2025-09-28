الإثنين 29 سبتمبر 2025
ميلان بـ 10 لاعبين يفوز على نابولي 1/2 وينتزع صدارة الدوري الإيطالي

ميلان ونابولي، فيتو
ميلان ونابولي، فيتو

انتهت مباراة ميلان ضد نابولي بنتيجة 2-1 للروسونيري، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة ميلان ضد نابولي وحالة الطرد

سجل هدفي ميلان، ألكسيس ساليمايكيرس في الدقيقة 3، كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 31، بينما سجل كيفين دي بروين هدف نابولي من ضربة جزاء في الدقيقة 60.

وتعرض بيرفس إستوبينان لاعب ميلان للطرد في الدقيقة 57.

بهذه النتيجة يرفع ميلان رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بنفس رصيد نابولي صاحب المركز الثاني.

تشكيل ميلان ضد نابولي

ماينان؛ توموري، جابيا، بافلوفيتش؛ سايلميكرز، فوفانا، مودريتش، رابيو، إستوبينان، بوليسيتش، خيمينيز.

تشكيل نابولي أمام ميلان

ميريت، دي لورينزو، ماريانوتشي، خوان جيسوس، جوتيريز؛ لوبوتكا، بوليتانو، أنجويسا، دي بروين، مكتوميناي، هويلوند.

 

ميلان ضد نابولي نابولي ميلان الدوري الإيطالي

تعرف على سعر الأرز في الأسواق

القصدير يسجل 34 ألف دولار في البورصات العالمية اليوم

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالخوف من خوض تجارب جديدة

شروط وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

