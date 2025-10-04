ننشر القائمة الأولية لمرشحي الأحزاب على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025 في الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية معارك انتخابية طاحنة بين المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025. وننشر الأسماء الأولية لمرشحي مقاعد الفردي في انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشهد منافسة قوية بين عدد من الأحزاب السياسية، أبرزها مستقبل وطن، حماة الوطن، والجبهة الوطنية، إلى جانب عدد من المستقلين.

ننشر أسماء مرشحي المقاعد الفردية بالدقهلية في انتخابات مجلس النواب 2025

وجاءت القائمة على النحو التالي:

ـ دائرة مدينة المنصورة:

وحيد فودة (حزب مستقبل وطن)

أحمد الشرقاوي

ـ دائرة مركز المنصورة:

تامر القصبي (حزب مستقبل وطن)

جمال مشالي

ـ دائرة شربين:

وليد فرعون (حزب الجبهة الوطنية)

باسم بهاء (حزب مستقبل وطن)

سامي المرسي

ـ دائرة أجا:

خالد عوف (حزب الجبهة الوطنية)

وائل الجندي (حزب مستقبل وطن)

ـ دائرة ميت غمر:

أحمد الألفي (حزب مستقبل وطن)

خالد شلبي (حزب حماة وطن)

ـ دائرة منية النصر:

عمرو الحفني (حزب مستقبل وطن)

رزق الشبلي

ـ دائرة طلخا ونبروه:

جابر الشناوي (حزب مستقبل وطن)

محمد ثروت عكاشة (حزب الإصلاح والتنمية)

ـ دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد:

صلاح فودة (حزب مستقبل وطن)

السيد خميس (حزب مستقبل وطن)

ـ دائرة بلقاس:

إلهامي عجينة (حزب حماة الوطن)

أحمد عرفة

ـ دائرة المنزلة والمطرية:

أحمد الحديدي (حزب الجبهة الوطنية)

إيهاب العميري (حزب حماة الوطن)

ومن المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من فحص الطعون المقدمة ضد بعض المرشحين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.