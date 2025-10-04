46 شهيد ومصاب من منتظري المساعدات في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن سقوط 6 شهداء و40 مصابًا من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكدت وزارة الصحة بغزة، استشهاد طفلين بسبب التجويع وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 67 ألفا، و74 شهيدا و169 ألفا و430 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.