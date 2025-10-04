السبت 04 أكتوبر 2025
محافظ الدقهلية لـ "فيتو": لا توجد لدينا مساكن على طرح النهر ومستعدون لسيناريو الفيضان

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية في تصريح خاص بـ “فيتو”: إن معدل المياه في النيل بالدقهلية في معدلاته الطبيعية. 

وأضاف:"نتابع منسوب المياه من خلال الرصد أولا بأول، كما يتم رصد مناسيب المياه بالترع الرئيسية والفرعية ويتم اتخاذ اللازم في حال حدوث أي طوارئ".   

وأكد محافظ الدقهلية أن طبيعة محافظة الدقهلية لا يوجد بها مساكن على طرح النهر، واذا ارتفعت المياه فإن المحافظة مستعدة لهذا السيناريو، مشيرا إلي أن منسوب النيل طبيعي بزيادة لا تتجاوز 2 سم، وهذا أمر طبيعي. 

كما أكد محافظ الدقهلية، استعداد وجاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع أي احتمال لارتفاع منسوب مياه النيل حال حدوثه، من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، والغرفة الرئيسية بالوزارة، والأجهزة المعنية، ووزارة الزراعة، لمتابعة الموقف بشكل كامل واتخاذ اللازم، وكذلك اتخاذ التدابير الوقائية العاجلة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع منسوب المياه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 

ووجه محافظ الدقهلية لإدارة الموارد المائية والري وحماية نهر النيل بالتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومراعاة أية تأثيرات قد تحدث وإعداد تقرير يومى بالأراضي والمباني المتأثرة بارتفاع مناسيب المياه في حال حدوثه.

من جهته أكد مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية، عدم تأثر الدقهلية بارتفاع مناسيب المياه، مضيفا أنه لا يوجد ارتفاع في منسوب المياه عن الحد الطبيعي، ولا توجد تصرفات زيادة في المياه فيما يخص الدقهلية، وأن هناك استعدادات جادة في حال حدوث ارتفاع في منسوب المياه.

وكان المتحدث الرسمى لوزارة الري، قد صرح بأن مياه الفيضان العام الحالي فوق المعدل المتوسط في نهر النيل، مضيفا أن الوزارة تعمل على تحقيق أكبر استفادة منها، وأوضح أن الوزارة أصدرت تحذيرات حرصا على حياة المصريين، وأنه تم تكليف رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، والتصدى للتعديات والمخالفات على كافة المجارى المائية وخصوصًا مجرى نهر النيل بفرعيه وإرسال قرارات الإزالة للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

