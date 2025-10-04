ماسبيرو يستضيف المؤتمر الصحفي للدعوة لانتخابات مجلس النواب 2025

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي مؤتمرًا صحفيًا للدعوة لانتخابات مجلس النواب 2025.

ويستضيف مسرح التليفزيون بماسبيرو المؤتمر الصحفي الذي يحضره عدد كبير من الإعلاميين والشخصيات العامة ومراسلي وسائل الإعلام.

المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

تتضمن المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025:

بيان السيرة الذاتية، والذى يتضمن المؤهلات العلمية والخبرة العملية للمترشح.

صحيفة الحالة الجنائية التى توضح موقف المترشح من الناحية القانونية وخلو سجله من السوابق.

بيان الانتماء السياسى لمعرفة إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.

إقرار الذمة المالية الخاص بالمرشح وزوجه وأولاده القُصّر، وفقًا لقواعد الشفافية المالية.

شهادة المؤهل الدراسى الحاصل عليه.

شهادة تُثبت أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء القانونى منها.

إيصال إيداع التأمين، والمحدد ب 30 ألف جنيه يُودع فى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشح.

حساب شخصي في أحد البنوك المصرية.

كشف طبى صادر عن إحدى مستشفيات وزارة الصحة.

المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.