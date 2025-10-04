صرف الإسكندرية: تجديد وتوسعة محطة معالجة التنقية الغربية

عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اجتماعًا مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لمناقشة الإجراءات الخاصة بتوسعة وإحلال وتجديد محطة التنقية الغربية وزيادة سعتها الاستيعابية.

وحضر الاجتماع قيادات الشركتين، حيث تم استعراض موقف المحطة الحالية، والخطط المقترحة للتوسعات والإحلال والتجديد بما يواكب الزيادة السكانية والطلب المتزايد على خدمات المياه والصرف الصحي في غرب الإسكندرية.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط الدولة للتوسع في مشروعات البنية التحتية وتطوير محطات المعالجة والتنقية، بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن التنسيق المستمر مع الجهاز التنفيذي يهدف إلى تسريع وتيرة العمل وضمان تطبيق أحدث المعايير الفنية والبيئية في المشروع.

