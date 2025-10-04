السبت 04 أكتوبر 2025
صرف الإسكندرية: تجديد وتوسعة محطة معالجة التنقية الغربية

 عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اجتماعًا مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لمناقشة الإجراءات الخاصة بتوسعة وإحلال وتجديد محطة التنقية الغربية وزيادة سعتها الاستيعابية.

السيسي يوجه بتوفير المحاصيل الاستراتيجية وتحديث الخطة الوطنية لأمن الطاقة

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعلق على انضمام رافائيل كوهين للجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ

 وحضر الاجتماع قيادات الشركتين، حيث تم استعراض موقف المحطة الحالية، والخطط المقترحة للتوسعات والإحلال والتجديد بما يواكب الزيادة السكانية والطلب المتزايد على خدمات المياه والصرف الصحي في غرب الإسكندرية.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط الدولة للتوسع في مشروعات البنية التحتية وتطوير محطات المعالجة والتنقية، بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن التنسيق المستمر مع الجهاز التنفيذي يهدف إلى تسريع وتيرة العمل وضمان تطبيق أحدث المعايير الفنية والبيئية في المشروع. 

