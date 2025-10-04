السبت 04 أكتوبر 2025
صفقة أم فخ، خبير عبريات يوضح كيفية استثمار خطة ترامب لقطع الطريق على عودة نتنياهو للحرب

أحمد فؤاد أنور، فيتو
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير بملف الصراع العربي الإسرائيلي: إن قبول حماس بخطة ترامب خطوة موفقة من جانب المقاومة الفلسطينية، وذلك في الرد بقبول بعض بنود المبادرة، والتفاوض في البعض الآخر، وطلب تفسيرات وتوضيحات لبعض البنود وتجاهل لبعض البنود الخاصة بنزع سلاح المقاومة أو لجنة إشراف على اللجنة التكنوقراط التي سوف تدير قطاع غزة من غير الفلسطينيين.

 

الحد من محاولات نتنياهو للمناورة لافساد المبادرة

 

وأكد أستاذ العبريات في تصريحاته لـ"فيتو"، أن هذا الإجراء الموفق رحب به ترامب وهذا الأمر سوف يحد من محاولات نتنياهو للمناورة من أجل إفساد المبادرة، فهو لا يستطيع أن يصدر حكم الإعدام الميداني على المحتجزين من الأسرى حينما يرفض هذه الصفقة، أو على الأقل المرحلة الأولى من المراحل الثلاث للصفقة التي تعد فرصة تاريخية للفصائل الفلسطينية لرأب الصدع الفلسطيني بعد انتهاء العدوان.

 

إعلاء الشأن الفلسطيني هو الأهم حاليا

 

وقال: "لابد للفصائل الفلسطينية من الابتعاد عن النعرة الفصائلية، ويكون الهدف هو إعلاء الشأن الفلسطيني للسعي من أجل الإفراج عن المحتجزين بالسجون الإسرائيلية"، مبينًا أن هذا الأمر لا يجعلنا نلهث وراء المكاسب بل لابد من ترميم منظمة التحرير الفلسطينية بعد خروج مروان البرغوثي وأحمد سعدات من الجبهة الشعبية وإبراهيم حامد في قيادة الداخل الفلسطيني.

 

استغلال تأييد 161 دولة واعترافها بالدولة الفلسطينية

 

وأضاف بأنه يجب استغلال تأييد 161 دولة واعترافها بالدولة الفلسطينية والتغييرات في الموقف الدولي والتحول من بعض الدول التي كانت مساندة لإسرائيل مثل بريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى تغيير موقف ترامب من التهجير ومن حماس بأنها راغبة في السلام، وهذا سيدفع باتجاه حل الدولتين.

 

تفويت الفرصة على نتنياهو الذي يتحفز لإشعال الحرب في غزة

 

وأوضح بأنه يجب البناء على قبول حماس لمبادرة ترامب في تفويت الفرصة على نتنياهو الذي يتحفز من انتزاع المحتجزين لدى حماس، ثم إشعال الحرب من جديد، وهذا يتطلب حشد الرأي العام الإسرائيلي لتفويت الفرصة على نتنياهو.

