وزير الخارجية يشهد مراسم تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لقنصلية مصر في باريس

شهد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم، مراسم تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور السفير تامر توفيق القنصل العام فى باريس وأعضاء القنصلية، إلى جانب الفريق التقني من المهندسين والمختصين الذين أشرفوا على تصميم وتطوير الموقع.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية إلى باريس لترأس الوفد المصرى في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو المقرر عقدها يوم ٦ أكتوبر الجاري.

أكد عبد العاطي أن تدشين الموقع الجديد يأتي في إطار حرص وزارة الخارجية على رقمنة الخدمات القنصلية وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين المصريين في الخارج، بما يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات القنصلية بصورة ميسرة وسريعة، وتحقيق التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم الرعاية اللازمة لأبناء الجاليات المصرية في الخارج.

