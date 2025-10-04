السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يشهد مراسم تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لقنصلية مصر في باريس

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال تدشين الموقع الرسمي، فيتو

شهد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم، مراسم تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور السفير تامر توفيق القنصل العام فى باريس وأعضاء القنصلية، إلى جانب الفريق التقني من المهندسين والمختصين الذين أشرفوا على تصميم وتطوير الموقع.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية إلى باريس لترأس الوفد المصرى في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو المقرر عقدها يوم ٦ أكتوبر الجاري.

 

أكد عبد العاطي أن تدشين الموقع الجديد يأتي في إطار حرص وزارة الخارجية على رقمنة الخدمات القنصلية وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين المصريين في الخارج، بما يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات القنصلية بصورة ميسرة وسريعة، وتحقيق التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم الرعاية اللازمة لأبناء الجاليات المصرية في الخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي باريس السفير تامر توفيق

مواد متعلقة

وزير الخارجية يلتقي نظيره الفرنسي في باريس

مصر ترحب برد حركة حماس على مقترح ترامب بشأن غزة

وزير الخارجية يلتقي السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية

الأكثر قراءة

بعد موافقة حماس على خطة ترامب، توفيق عكاشة يكشف المشهد الأخير في حرب غزة

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

توثيقها يمنح مصر تعويضًا من إثيوبيا، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر غرق أراضي طرح البحر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب منتصف تعاملات اليوم بالصاغة

تطورات سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم

نتنياهو يعقد مشاورات طارئة دون حضور بن غفير وسموتريتش عقب رد حماس على خطة ترامب

السيسي يرفع شعار الاتزان الاستراتيجي، 6 نقاط تحكم تحركات مصر في المنطقة والعالم

إسرائيل: بيان حماس ليس قبولًا بالخطة الأمريكية

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للمنتقبة رفع النقاب أمام خطيبها؟ اعرف حكم الشرع (فيديو)

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بتجديد الإيمان وزوال الأحزان

أدعية نبوية جامعة من السنة يمكن ترديدها في الصباح أو المساء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads