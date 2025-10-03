وزير الخارجية يلتقي السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥، لويز موشيكيوابو السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية، وذلك خلال زيارته الحالية إلى باريس لترأس وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصرى لمنصب مدير عام اليونسكو في الانتخابات المقررة يوم ٦ أكتوبر ٢٠٢٥.

وأعرب بدر عبد العاطي عن الحرص على تعزيز العلاقات مع المنظمة الدولية للفرانكفونية، مستعرضا التطورات السياسية والاقتصادية في الدول الفرانكفونية لاسيما في ظل الأوضاع غير المسبوقة في الشرق الأوسط والعدوان الإسرائيلي علي غزة ودول المنطقة، والتحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، كما نوه "عبد العاطى" بدور منظمة الفرانكفونية في دعم الدول الأعضاء والحفاظ على سيادتها واستقرارها وترويج التعايش السلمي والحوار البناء بين دول الشمال والجنوب، وكذلك في مجالات تمكين الشباب وتطوير التعليم والرقمنة.

وأشاد وزير الخارجية بموقف السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية إزاء ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، مستعرضا كفاءة وخبرة المرشح المصرى والذى يحظى بدعم عربي وإفريقي ودولى واسع.

ولفت وزير الخارجية إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر للافتتاح الرسمي للمقر الجديد لجامعة سنجور التابعة لمنظمة الفرانكفونية بمدينة برج العرب الجديدة، ليكون على مستوى الأولوية الكبيرة التي توليها مصر ومنظمة الفرانكفونية للتعليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.