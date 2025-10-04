معاينة 51 قطعة أرض في مراكز الدقهلية تمهيدا لاختيار أنسب الفرص الاستثمارية لها

قامت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، بالمرور والمعاينة على الطبيعة لقطع الأراضي الأصول غير المستغلة بنطاق مراكز مدن شربين وطلخا ونبروه لوضع تصور مبدئي لاستغلال تلك القطع استثماريا، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

لجنة برئاسة نائب المحافظ لدراسة المشروعات الاستثمارية

وتكون مهمة اللجنة المشكلة المرور على قطع الأراضي بنطاق المراكز والمدن المشار اليها بـ 51 قطعة، وذلك تمهيدا لاختيار الفرص الاستثمارية الأنسب لطرحها للاستغلال والإستثمار على الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للإستثمار.

معاينة 51 قطعة أرض بطلخا ونبروه تمهيدا لاختيار الفرص الاستثمارية الأنسب

تضم اللجنة في عضويتها المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والدكتور أحمد نبيل عواد، والدكتور عمرو السيد، أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، ووكلاء إدارات الأملاك والإستثمار بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك والتخطيط العمراني برئاسة مراكز ومدن شربين وطلخا ونبروه.

وجاءت المعاينة في حضور كل من: رشا فاروق نائب رئيس مركز ومدينة شربين، ووليد الموجي نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، وصبحي المرسي، وسميرة محفوظ نواب رئيس مركز ومدينة نبروه.

