نص أمر إحالة عاطل للجنائية لحيازته سلاحا وذخيرة في الزاوية

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بإحالة عاطل لاتهامه بحيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، للمحاكمة الجنائية.

وجاء في أمر الإحالة أن سمير.م عاطل بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، أحرز سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش حال كونه ممن لا يجوز منحه الترخيص.

كما أحرز ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

كانت البداية عندما ألقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء القبض على عاطل خلال دورية أمنية قامت بها لمتابعة الحالة الأمنية بالمنطقة.

وبتفيش المتهم عثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وذخيرة، تم التحفظ على السلاح وإرسالهما إلى الأدلة الجنائية.

وكشف تقرير الأدلة الجنائية ان السلاح المضبوط صالح للاستخدام والماسورة معدة للاستخدام.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.