حوادث

نص أمر إحالة عاطل للجنائية لحيازته سلاحا وذخيرة في الزاوية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بإحالة عاطل لاتهامه بحيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، للمحاكمة الجنائية. 

وجاء في أمر الإحالة أن سمير.م عاطل بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، أحرز سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش حال كونه ممن لا يجوز منحه الترخيص.

كما أحرز ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

كانت البداية عندما ألقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء القبض على عاطل خلال دورية أمنية قامت بها لمتابعة الحالة الأمنية بالمنطقة.


وبتفيش المتهم عثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وذخيرة، تم التحفظ على السلاح وإرسالهما إلى الأدلة الجنائية.

وكشف تقرير الأدلة الجنائية ان السلاح المضبوط صالح للاستخدام والماسورة معدة للاستخدام.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

