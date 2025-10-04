هولندا والسويد ترحبان برد حماس على المقترح الأمريكي بشأن غزة

عبّرت الحكومة الهولندية عن تفاؤلها حيال إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها لإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وبدء مفاوضات فورية حول خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وفي السياق نفسه، رحبت وزيرة خارجية السويد، بشدة، بموقف حماس، واعتبرته خطوة إيجابية نحو التوصل إلى تسوية شاملة، مشددة على أهمية اغتنام هذه الفرصة للدفع نحو حل سياسي ينهي معاناة المدنيين ويضمن أمن الجميع.

من جهتها، أيدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رد حماس على المقترح الأمريكي، واعتبرته "تعبيرًا عن موقف موحّد لقوى المقاومة الفلسطينية". وقالت الحركة، في بيان رسمي، إنها شاركت "بمسؤولية في المشاورات التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار"، مؤكدة دعمها الكامل لأي جهد يسهم في وقف العدوان وتحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني.

وفي تطور ذي صلة، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن قيادات حماس شددت خلال المفاوضات على ضرورة ربط عملية إطلاق سراح الأسرى بوضع جدول زمني واضح ومُلزم لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وفقًا لما تنص عليه الخطة الأمريكية.

ويأتي هذا الحراك السياسي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية للدفع باتجاه تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب الدائرة منذ أشهر، وتفتح الباب أمام إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

