منطقة قتال خطيرة، إسرائيل تحذر سكان مدينة غزة المهجرين من العودة إليها

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان مدينة غزة اليوم السبت، من العودة إلى المدينة، معللا ذلك بأنها لا تزال منطقة قتال "خطيرة".

إسرائيل تحذر سكان مدينة غزة وتطالبهم بعدم العودة إليها

كما حث جيش الاحتلال السكان في منشور على موقع إكس، على عدم العودة إلى شمال القطاع أو أي من المناطق المجاورة التي ينفذ فيها الجيش عمليات.

وذكر في منشوره، أن "المنطقة الواقعة شمال وادي غزة ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة، وأن البقاء في هذه المنطقة يشكل خطرا كبيرا".

وذكر موقع أكسيوس الإخباري في وقت سابق، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيتحول إلى العمليات الدفاعية في القطاع وسيوقف خطة السيطرة على مدينة غزة.

