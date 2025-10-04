إصابة 20 شخصا في حريق داخل مستشفى بألمانيا

أصيب نحو 20 شخصا بجروح طفيفة جراء حريق اندلع في مستشفى بمدينة زاربروكن الألمانية.

وأعلن متحدث باسم المدينة أن الحريق شبّ قرابة الساعة الخامسة والنصف مساء الجمعة في غرفة أحد المرضى بالطابق الأول من المبنى الرئيسي، مضيفا أنه تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات قريبة، فيما كان من بين الجرحى أحد أفراد فرق الإنقاذ.

وبحسب البيانات، تم إخلاء المبنى الرئيسي بالكامل، واضطر نحو 100 شخص إلى مغادرته. وأوضح المتحدث أن المبنى لم يعد صالحا للاستخدام بصورة كاملة بسبب الأضرار الناتجة عن الحريق، وهو ما استدعى نقل بعض المرضى إلى مستشفيات أخرى.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق لاحقا، وشارك في العملية نحو 130 عنصرا من فرق الإطفاء والإسعاف والشرطة والدفاع المدني. ولم تصدر الشرطة بعد أي تفاصيل حول سبب الحريق، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.