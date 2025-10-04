ما الطرق العملية لحفظ القرآن الكريم؟، عالم أزهري يوضح الطريق الأسهل (فيديو)

أجاب الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال حول الطرق العملية لحفظ القرآن الكريم، موضحًا أن البداية الصحيحة تكون بضبط القراءة أولًا على يد شيخ متقن يعلّم مخارج الحروف وأحكام التجويد من تفخيم وترقيق ومدود وغنة، حتى يُجيز الطالب بقراءته الصحيحة، ثم يبدأ الحفظ بعد ذلك خطوة بخطوة.

وأشار خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة الناس، إلى أن الطريقة العملية المجربة عبر العصور تبدأ بحفظ السور القصيرة في جزء عمّ، لأنها تساعد الذاكرة على الاعتياد على الحفظ بسهولة، ثم يتدرج الطالب إلى الأجزاء الأخرى بشكل متسلسل، حتى يتم حفظ المصحف كاملًا، على أن تكون سورة البقرة آخر ما يُحفظ.

كما شدد على أهمية أن يتم الحفظ تحت متابعة شيخ متخصص، لأن ذلك يضمن سلامة التلاوة وضبط الحفظ، مؤكدًا أن قراءة القرآن دون شيخ قد توقع الطالب في أخطاء يصعب التخلص منها لاحقًا.

وأكد على ضرورة الاستمرار في تلاوة ما تم حفظه في الصلوات اليومية حتى لا يتعرض للنسيان، مع المراجعة الدائمة والعمل بما في القرآن، سائلًا الله تعالى أن يجعلنا جميعًا من أهل القرآن، الذين هم أهل الله وخاصته.

