ربة منزل تستأنف على حكم حبسها في قضية سب جارتها عبر فيسبوك

قدمت ربة منزل متهمة بسب وقذف جارتها والتشهير بها عبر نشر معلومات مغلوطة عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، استئنافًا على حكم حبسها شهرًا مع الشغل، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك أمام محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا ضد المتهمة في القضية التي تتعلق بتشهيرها بجارتها عبر إرسال رسائل مسيئة على تطبيقات "واتساب" و"ماسنجر"، فضلًا عن نشر صور ومعلومات مغلوطة عن الجارة على صفحتها الشخصية في موقع فيسبوك، وقد ألحق ذلك الضرر بالمجنى عليها، سواء من الناحية المادية أو الأدبية، فضلًا عن الأذى النفسي الذي لحق بها جراء التشهير.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقت مباحث مكافحة جرائم الإنترنت بلاغًا من ربة منزل أخرى، اتهمت فيه شخصًا مجهولًا بإنشاء صفحة على فيسبوك تضمنت صورًا لها ومنشورات تحتوي على عبارات خادشة للحياء، تم استخدامها للتشهير بها، كما أكدت المجني عليها أنها فوجئت بأحد أقاربها يرسل لها تلك المنشورات ليعلمها بما جرى ويحثها على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على هذه الصفحة.

وأضافت المبلغة في التحقيقات أنها لا تعلم كيف تم الحصول على الصور الخاصة بها في مناسبات عائلية وخاصة، واستخدامها لنشر تلك المعلومات المسيئة. وتشير التحقيقات إلى أن ذلك قد ألحق أضرارًا نفسية كبيرة بها بين أقرانها في المجتمع، ما دفعها للتقدم بشكوى ضد الجناة.

وفي هذه الأثناء، تسعى المتهمة لاستئناف الحكم، حيث سيتم النظر في القضية أمام محكمة الاستئناف خلال الفترة المقبلة.

