رياضة

موعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مباراة ريال مدريد وفياريال، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، موسم 2025 /26.

 

موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني


تنطلق مباراة ريال مدريد أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الدوري الإسباني


تذاع مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

 

موقف ريال مدريد وفياريال في الليجا
 

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بعدما فقد الصدارة عقب خسارته في الديربي أمام أتلتيكو مدريد، بنتيجة 5/2 في الجولة الماضية.

 

 

في حين أن فياريال لديه 16 نقطة  يحتل بها المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني، مما يجعله ندًا صعبًا بالنسبة لـ ريال مدريد في مباراة الليلة.

 

وشهدت قائمة الميرنجي عدة غيابات بارزة، أبرزها ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، وداني كارفاخال، بسبب الإصابات.

قائمة ريال مدريد أمام  فياريال


وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: ميليتاو – دافيد ألابا – أسينسيو – كاريراس – فران جارسيا – هويسين.

 

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – إبراهيم دياز – إندريك – جونزالو – ماستانتونو.

