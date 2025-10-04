السبت 04 أكتوبر 2025
إحالة رجل و3 سيدات للمحاكمة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة شخص و3 سيدات، لمحكمة الجنح بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب، متخذين من نادٍ صحي مكانا لممارسة نشاطهم الإجرامي. 


البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته ناديا صحيا  دون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

 

تفاصيل الواقعة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وضبط المتهم بصحبته أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، و3 سيدات لهن معلومات جنائية.


وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

