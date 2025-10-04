السبت 04 أكتوبر 2025
كدمات وجروح سطحية، نص التقرير الطبي لطالبة تعرضت للضرب في الشرابية

تسلمت نيابة الشرابية التقرير الطبي لطالبة تعدي عليها عاطل بالضرب  بأحد شوارع منطقة الشرابية. 

وتبين من التقرير إصابة الفتاة بكدمات وجروح سطحية وسحجات، وخضعت للعلاج اللازم وخرجت من المستشفي.

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الشرابية بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 16 سنة تفيد بتعرضها للضرب علي يد شاب لا تعرفه أثناء سيرها بالشارع.

وأضافت الفتاة أنها أثناء عودتها من الدرس فوجئت بأحد الشباب يمسك بشعرها، فظنت أنه لص، وما إن التفت إليه حتى بادرها ضربا وركلا ثم أسقطها عن الأرض، وبصراخها تجمع الأهالي وأنقذوها من يده وفر هاربا.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم ومكانه في مدينة نصر، وخرجت مأمورية عقب استصدار إذن من النيابة العامة، وتم ضبطه وتحرر المحضر رقم ٦٠٩٨ لسنة ٢٠٢٥ جنح الشرابية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

