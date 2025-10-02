الخميس 02 أكتوبر 2025
حوادث

إحالة عاطل بتهمة التعدي على فتاة بالشرابية إلى الجنح

أمرت نيابة الشرابية بإحالة عاطل بتهمة التعدي بالضرب على فتاة بأحد شوارع منطقة الشرابية الي محكمة الجنح.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الشرابية بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 16 سنة تفيد بتعرضها للضرب علي يد شاب لا تعرفه أثناء سيرها بالشارع.

وأضافت الفتاة أنها أثناء عودتها من الدرس فوجئت بأحد الشباب يمسك بشعرها فظنت أنه لص وما إن التفت إليه حتى بادرها ضربا وركلا ثم أسقطها عن الأرض وبصراخها تجمع الأهالي وأنقذوها من يده وفر هاربا.

المشدد 5 سنوات لعامل أصاب ربة منزل بعاهة مستديمة في دار السلام

تخفيف حكم حبس عاطل في حيازة المواد المخدرة بحلوان

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم ومكانه في مدينة نصر وخرجت مأمورية عقب استصدار إذن من النيابة العامة وتم ضبطه وتحرر المحضر رقم ٦٠٩٨ لسنة ٢٠٢٥ جنح الشرابية وتولت النيابة العامة التحقيق.

