إسرائيل ترد على طلب ترامب بقصف جنوني "بلا رحمة" للأحياء السكنية ومراكز الإيواء بغزة (فيديو)

رد الاحتلال الإسرائيلي على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف القصف على قطاع غزة بشكل فوري، بقصف جوي ومدفعي عنيف استهدف أحياء سكنية ومراكز إيواء بالقطاع.



ودعا الرئيس الأمريكي إسرائيل إلى وقف قصف غزة فورًا، بعد أن أعلنت حركة "حماس" موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وجثث القتلى منهم وفق صيغة التبادل الواردة في خطة الأول لإنهاء الحرب على القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في مدينة غزة محمود بصل: "نحن في مدينة غزة نتعرض في هذه اللحظات لقصف جنوني بلا رحمة".

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على شمال وجنوب مدينة غزة، متسببا بحالة نزوح واسعة في ساعات متأخرة من الليل، وسط حالة من الرعب بين المواطنين.

وبالتزامن مع القصف المدفعي، تواصل الطائرات الإسرائيلية المسيرة من طراز "كواد كابتر" إطلاق النيران نحو منازل المواطنين في عدة مناطق.

وبحسب الدفاع المدني الفلسطيني، أسفر القصف الجنوني لمدينة غزة، عن استشهاد وإصابة العشرات خلال الساعات القليلة الماضية.

كما تشهد مدينة غزة تحليقا مكثفا للطيران الحربي والمروحي، في وقت تتعرض فيه الأحياء الشرقية والغربية لغارات عنيفة، بينما تتصاعد حدة القصف والنسف في وسط المدينة.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء يوم الجمعة، أنها سلمت الوسطاء ردها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.

كما جددت موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رده على قرار حركة "حماس" قبول مقترحه لوقف الحرب في غزة، أن الحركة مستعدة لسلام دائم. وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا.

