رئيس وزراء بريطانيا: قبول "حماس" خطة السلام الأمريكية خطوة مهمة إلى الأمام

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فيتو

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم السبت، إن قبول حركة حماس لخطة السلام الأمريكية خطوة مهمة إلى الأمام.

وأضاف ستارمر «ندعم بقوة جهود الرئيس ترامب التي جعلتنا أقرب للسلام أكثر من أي وقت مضى»، مؤكدًا أن بريطانيا مستعدة إلى جانب شركائها لدعم المزيد من المفاوضات والعمل من أجل سلام مستدام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
 

وتابع: “هناك الآن فرصة لإنهاء الحرب في غزة وعودة الرهائن إلى ديارهم ووصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها”.

ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذ خطة ترامب دون تأخير.

