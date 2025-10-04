رئيس وزراء بريطانيا: قبول "حماس" خطة السلام الأمريكية خطوة مهمة إلى الأمام

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم السبت، إن قبول حركة حماس لخطة السلام الأمريكية خطوة مهمة إلى الأمام.

وأضاف ستارمر «ندعم بقوة جهود الرئيس ترامب التي جعلتنا أقرب للسلام أكثر من أي وقت مضى»، مؤكدًا أن بريطانيا مستعدة إلى جانب شركائها لدعم المزيد من المفاوضات والعمل من أجل سلام مستدام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.



وتابع: “هناك الآن فرصة لإنهاء الحرب في غزة وعودة الرهائن إلى ديارهم ووصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها”.

ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذ خطة ترامب دون تأخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.