للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وقف الرحلات الجوية بمطار ميونخ بعد رصد طائرات مسيرة

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن مطار ميونخ الدولي، أوقف الرحلات الجوية للمرة الثانية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بسبب ورود أنباء عن تحليق طائرة بدون طيار مجهولة الهوية في الأجواء.



ونقلت الوكالة عن قائد طائرة تم إلغاء رحلتها: "تم إغلاق مدرجي المطار مساء الجمعة للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة... وتم رصد طائرات بدون طيار مرة أخرى".

وأفاد الطيار أيضًا بأن طائرات هليكوبتر تابعة للشرطة، كانت تحلق في الجو.

وذكرت وكالة رويترز أن متحدثا باسم شرطة المطار، أكد أيضًا إغلاق المدرج، لكنه قال إن السبب لا يزال غير واضح.

مساء الخميس، أوقفت هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية، الرحلات الجوية في مطار ميونخ لعدة ساعات بعد رصد عدة طائرات مسيرة مجهولة المصدر.

وزعمت صحيفة بيلد، بأن الطائرات المسيرة حلقت أيضًا فوق "مركز الابتكار" التابع للجيش الألماني في مطار إردينج، بالقرب من المدينة.

