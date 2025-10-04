قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس عاطلين بتهمة غسل أموال بلغت قيمتها نحو 200 مليون جنيه في مجال القرصنة على القنوات الفضائية، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكشفت التحريات أن المتهمين حصلا على الأموال من نشاط غير مشروع يتمثل في القرصنة على القنوات الفضائية، عبر إنشاء مواقع إلكترونية لبث محتوى مقرصن مملوك لشركات الإنتاج الفني وهيئات البث الإذاعي، وذلك في مخالفة صريحة لقوانين حقوق الملكية الفكرية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حاولا إخفاء مصادر تلك الأموال المشبوهة من خلال تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات.



تسببا فى خسائر للشركات العالمية وأدارا 705 مواقع ومنصات

تعود وقائع القضية عندما كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام شخصين، مقيمين بمحافظة الجيزة، بإنشاء وإدارة 705 مواقع إلكترونية وسيرفر "بدون ترخيص"، يقومان من خلالها ببث المحتوى المقرصن المملوك لمختلف شركات الإنتاج الفني وهيئات البث الإذاعي، بالمخالفة لقوانين حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما 3 أجهزة "لاب توب"، وهاتفين محمولين، وبفحصها تبين احتواؤها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، ومفعل على الهاتفين محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

