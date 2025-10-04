ميلوني: إيطاليا تدعم جهود ترامب ووقف إطلاق النار في غزة أولوية للجميع

أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، اليوم السبت، أنها تتابع عن كثب التطورات الجارية في قطاع غزة، مجددة دعمها الكامل للجهود التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.



وقالت ميلوني في بيان عبر منصة "إكس" تعليقًا على رد حركة "حماس" على خطة ترامب بشأن غزة: "أتابع باهتمام بالغ التطورات في غزة، وأجدد دعمي الكامل لجهود الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط".

وأضافت: "يجب أن تكون الأولوية للجميع الآن هي وقف إطلاق النار، بما يؤدي إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن. وتظل إيطاليا مستعدة للقيام بدورها".



وفي وقت سابق، صباح اليوم السبت، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل إلى التوقف الفوري عن شن غارات على قطاع غزة، بهدف ضمان الإفراج الآمن عن المحتجزين.

وقال ترامب في منشور عبر حسابه على شبكته الاجتماعية: "يجب على إسرائيل أن توقف فورًا قصف غزة، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بسرعة وأمان. الوضع حاليًا بالغ الخطورة".



وأضاف الرئيس الأمريكي أن حركة حماس أظهرت استعدادها للتوصل إلى اتفاق سلام دائم، مشددًا على أن أي خطوات مستقبلية يجب أن تركز على حماية المدنيين وإنهاء التصعيد.



ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.



وقالت "حماس" في بيان لها إنها مستعدة فورًا للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل، مؤكدة أن القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة.

