السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ميلوني: إيطاليا تدعم جهود ترامب ووقف إطلاق النار في غزة أولوية للجميع

رئيسة وزراء إيطاليا
رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، فيتو

أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، اليوم السبت، أنها تتابع عن كثب التطورات الجارية في قطاع غزة، مجددة دعمها الكامل للجهود التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.


وقالت ميلوني في بيان عبر منصة "إكس" تعليقًا على رد حركة "حماس" على خطة ترامب بشأن غزة: "أتابع باهتمام بالغ التطورات في غزة، وأجدد دعمي الكامل لجهود الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط".

وأضافت: "يجب أن تكون الأولوية للجميع الآن هي وقف إطلاق النار، بما يؤدي إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن. وتظل إيطاليا مستعدة للقيام بدورها".


وفي وقت سابق، صباح اليوم السبت، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل إلى التوقف الفوري عن شن غارات على قطاع غزة، بهدف ضمان الإفراج الآمن عن المحتجزين.

وقال ترامب في منشور عبر حسابه على شبكته الاجتماعية: "يجب على إسرائيل أن توقف فورًا قصف غزة، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بسرعة وأمان. الوضع حاليًا بالغ الخطورة".


وأضاف الرئيس الأمريكي أن حركة حماس أظهرت استعدادها للتوصل إلى اتفاق سلام دائم، مشددًا على أن أي خطوات مستقبلية يجب أن تركز على حماية المدنيين وإنهاء التصعيد.


ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.


وقالت "حماس" في بيان لها إنها مستعدة فورًا للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل، مؤكدة أن القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني قطاع غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس طة ترامب بشأن غزة الرهائن

الأكثر قراءة

بعد أشمون، تحذير عاجل لـ 3 قرى بمركز تلا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل

تصل إلى 10 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق

رئيس وزراء بريطانيا: قبول "حماس" خطة السلام الأمريكية خطوة مهمة إلى الأمام

درجات الحرارة تتهاوى في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

ينتظره الملايين، اليوم، أولى جلسات دعوى عدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم

سرعة الرياح تصل لـ 60 كم / ساعة، اضطراب ملاحة البحر الاحمر وخليج السويس غدا

إيقاف مباراة في الدوري الإسباني بسبب الحرب على غزة (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads