أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في الإمارات

تنشر “فيتو” أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 468 درهمًا، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

كما سجل عيار 21 نحو 415 دراهم، ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، وبلغ عيار 18 نحو 356 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

ترى مجموعة “جولدمان ساكس”، التي لطالما تبنت موقفًا متفائلًا تجاه الذهب، أن المعدن النفيس ما زال لديه فرصة للصعود متجاوزا حتى تقديراتها السابقة، مدفوعا باهتمام المستثمرين من القطاع الخاص.

صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك

في مذكرة بحثية، قال محللون لدى البنك، من بينهم دان سترويفن، إن التدفقات القوية المفاجئة إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك تجاوزت تقديراتهم السابقة.

احتمالية اتجاه مستثمري القطاع الخاص إلى تنويع استثماراتهم بشكل كبير في الذهب تمثل احتمالا صعوديًا كبيرا فوق توقعاتهم بوصول سعر الأونصة إلى 4000 دولار في منتصف عام 2026 و4300 دولار بنهاية العام المقبل.

سوق سندات الخزانة الأمريكية

كان البنك توقع قبل شهر أن يقترب سعر المعدن النفيس من 5000 دولار للأونصة إذا استقطب ما نسبته 1% فحسب من أموال القطاع الخاص المستثمرة في سوق سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب بنسبة 12% منذ 29 أغسطس، ليكسر نطاق 3200 دولار و3450 دولارًا للأونصة الذي لازمه خلال معظم جلسات التداول في الربعين الثاني والثالث.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

