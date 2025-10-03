الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خارجية فرنسا: نعمل على إعادة 36 فرنسيا كانوا على متن أسطول الصمود اعتقلتهم إسرائيل

علم فرنسا، فيتو
علم فرنسا، فيتو

أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، انها تعمل على إعادة 36 فرنسيا كانوا على متن أسطول الصمود واعتقلتهم إسرائيل.

وقبل وقت سابق قالت وسائل إعلام عبرية، إن مقاتلي وحدة "شايتيت 13" التابعة لبحرية الاحتلال الإسرائيلي، سيطروا على آخر سفينة في أسطول الصمود المتجه إلى غزة، وهي سفينة "مارينيت".

وكانت السفينة "مارينيت" تعطلت وغادرت متأخرة، وتلقت تحذيرًا من إسرائيل أمس بأنها ستستولي عليها إذا اقتربت من غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نحو 473 ناشطا من أسطول الصمود، من على متن السفن ونقلتهم إلى سجن كتسيعوت في النقب، تمهيدا لترحيلهم جوا إلى بلدانهم مطلع الأسبوع المقبل.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية والدولية على هجوم جيش الاحتلال، على عشرات السفن التي كانت تقل مئات الناشطين من أكثر من 40 دولة.

من ناحية أخرى، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن عشرات آلاف الفلسطينيين يجبرون على النزوح المتكرر في قطاع غزة.

وأضافت الأونروا، أن هذه العائلات التي يتم إجبارها على مغادرة سكناتها، تدفع تكاليف باهظة من أجل النزوح، مشيرة إلى أن الوصول للغذاء والماء لا يزال محدودًا.

وطالبت الوكالة بوقف إطلاق النار فورًا، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الخارجية الفرنسية بحرية الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

قصص القرآن الكريم، تفاصيل حكاية بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى

الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على آخر سفن أسطول الصمود

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 62 ألفا و622 شهيد ا

الأكثر قراءة

إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

ظهور مفاجئ لتوفيق عكاشة في ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية (فيديو وصور)

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة بتعدي ضابط شرطة على والدها بالإسكندرية

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

برشلونة يعلن إصابة لامين يامال ومدة غيابه

بالطشت والسباحة، أطفال "دلهمو" يستغلون ارتفاع منسوب النيل للهلو والاستمتاع (فيديو وصور)

46 مليون جنيه حصيلة مزاد أمس الخميس لـ سيارات وبضائع جمارك بورسعيد والإسكندرية

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع جيبوتي.. تصفيات كأس العالم لأفريقيا وأوروبا وآسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ساعة الإجابة في الجمعة الثانية من ربيع الآخر

سبب تخصيص الصباح والمساء بالأذكار

الإفتاء: يجوز قول حرما بعد الصلاة لهذه الأسباب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads