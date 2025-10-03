خارجية فرنسا: نعمل على إعادة 36 فرنسيا كانوا على متن أسطول الصمود اعتقلتهم إسرائيل

أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، انها تعمل على إعادة 36 فرنسيا كانوا على متن أسطول الصمود واعتقلتهم إسرائيل.

وقبل وقت سابق قالت وسائل إعلام عبرية، إن مقاتلي وحدة "شايتيت 13" التابعة لبحرية الاحتلال الإسرائيلي، سيطروا على آخر سفينة في أسطول الصمود المتجه إلى غزة، وهي سفينة "مارينيت".

وكانت السفينة "مارينيت" تعطلت وغادرت متأخرة، وتلقت تحذيرًا من إسرائيل أمس بأنها ستستولي عليها إذا اقتربت من غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نحو 473 ناشطا من أسطول الصمود، من على متن السفن ونقلتهم إلى سجن كتسيعوت في النقب، تمهيدا لترحيلهم جوا إلى بلدانهم مطلع الأسبوع المقبل.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية والدولية على هجوم جيش الاحتلال، على عشرات السفن التي كانت تقل مئات الناشطين من أكثر من 40 دولة.

من ناحية أخرى، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن عشرات آلاف الفلسطينيين يجبرون على النزوح المتكرر في قطاع غزة.

وأضافت الأونروا، أن هذه العائلات التي يتم إجبارها على مغادرة سكناتها، تدفع تكاليف باهظة من أجل النزوح، مشيرة إلى أن الوصول للغذاء والماء لا يزال محدودًا.

وطالبت الوكالة بوقف إطلاق النار فورًا، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع.

