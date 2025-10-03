الجمعة 03 أكتوبر 2025
دعما لأسطول الصمود، مئات الآلاف يتظاهرون في أنحاء إيطاليا

احتجاجات دعما لأسطول
احتجاجات دعما لأسطول الصمود، فيتو

تظاهر أكثر من 200 ألف شخص في أنحاء إيطاليا، اليوم الجمعة، بدعوة من كبرى النقابات، دعما لـ "أسطول الصمود العالمي" الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة، وتنديدا بموقف حكومة جورجيا ميلوني إزاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وأدى إضراب عام مفاجئ ردا على اعتراض القوات الإسرائيلية أسطول المساعدات الذي كان متجها إلى غزة، واعتبرته السلطات غير قانوني، إلى تعطيل حركة النقل، رغم تأمين حدّ أدنى من الخدمات.

وقال ماوريتسيو لانديني، الأمين العام للاتحاد العام الإيطالي للعمل، أكبر نقابات البلاد، عبر إذاعة "راديو أنكيو"إن "الساحات ستكون مكتظة"، بينما حذّرت الحكومة من أن مليون إيطالي قد يتعذر عليهم استخدام القطارات.

في روما، جمعت التظاهرة التي انطلقت من محطة القطارات الرئيسية ما لا يقل عن 80 ألف شخص بحسب الشرطة، ما تسبب بتأخيرات كبيرة وحتى بإلغاء بعض القطارات.

وتأتي هذه التعبئة بعد عشرة أيام فقط من تحرّك واسع النطاق شارك فيه الآلاف في عموم البلاد دعما للفلسطينيين.

وشارك نحو 10 آلاف شخص الخميس في تظاهرات بميلانو وروما، حيث انطلقوا من الكولوسيوم، بالتوازي مع احتجاجات في مدن أخرى أوروبية وعالمية بينها المكسيك، تنديدا باعتراض الأسطول واعتقال ناشطين.

