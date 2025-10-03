الجمعة 03 أكتوبر 2025
بن غفير منتقدا قرار ترحيل نشطاء أسطول الصمود: "يجب أن يشموا رائحة الجناح الإرهابي"

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو القاضي بإعادة ركاب أسطول الصمود العالمي إلى بلدانهم.

وقال بن غفير في مقطع فيديو: "قرار رئيس الوزراء بالسماح لمؤيدي الإرهاب في الأسطول بالعودة إلى بلدانهم خاطئ من أساسه".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب احتجازهم هنا لبضعة أشهر في سجن إسرائيلي، حتى يشموا رائحة الجناح الإرهابي".

وشدد على أنه "لا يمكن أن يكون هناك وضع يعيدهم فيه رئيس الوزراء مرارا وتكرارا إلى بلدانهم - هذه العودة إلى بلادهم تجبرهم على العودة مرارا وتكرارا".

ترحيل مئات الناشطين الذين تم اعتقالهم من "أسطول الصمود"

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق اليوم الجمعة، ترحيل 4 إيطاليين، ضمن بدء ترحيل مئات الناشطين الذين تم اعتقالهم من "أسطول الصمود"، مبينة أن البقية قيد الترحيل.

وخلال الـ48 ساعة الماضية، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.

من جهتها، قالت شرطة الاحتلال، في بيان الجمعة، إن القوات البحرية اعتقلت 470 مشاركا في الأسطول.

وأوضحت أن المعتقلين "خضعوا لفحص دقيق، ثم نُقلوا إلى هيئة السكان والهجرة ومصلحة السجون لإجراءات إضافية".

 

التحقيق مع نحو 200 ناشط من المشاركين في أسطول الصمود

وفي السياق، ذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية، في بيان فجر الجمعة، أنه جرى التحقيق مع نحو 200 ناشط من المشاركين في الأسطول، قبل تحويلهم إلى الاحتجاز في سجن "كتسيعوت".

وأوضحت أن المحتجزين "خضعوا لعملية تفتيش دقيقة"، قبل نقلهم إلى كتسيعوت لاستكمال الإجراءات.

وزير الأمن القومي الاسرائيلي بن غفير أسطول الصمود نتنياهو غزة

