حوادث

حبس عاطل بتهمة حيازة وترويج مخدر البودر بشبرا الخيمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة كمية لمخدر البودر وترويج المواد المخدرة على عملائه بـمنطقة شبرا الخيمة في القليوبية.

 

كانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقليوبية، وضبط مرتكب الواقعة.

 

تابعت الأجهزة الأمنية تعليقًا مدعومًا بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.


ضبط ديلر مخدرات في شبرا الخيمة

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل – مقيم بدائرة القسم وبحوزته (كمية لمخدر البودر) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

