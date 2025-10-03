حريق بسبب أسطوانة بوتاجاز في منزل بقنا

شب حريق داخل منزل، اليوم الجمعة، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز في قرية الشيخ علي "الحلفاية بحري"، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم السيطرة عليه دون وجود إصابات بشرية.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بنشوب حريق داخل منزل في قرية الحلفاية بحري التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص نشوب حريق داخل منزل بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز وتم السيطرة دون وجود أي إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

