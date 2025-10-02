الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انهيار منزل من طابقين ببندر قوص في قنا

انهيار منزل من طابقين
انهيار منزل من طابقين ببندر قوص فى قنا

انهار منزل آيل للسقوط من الطوب اللبن، مكون من طابقين بعد إخلائه من السكان بساعات، في بندر قوص، جنوب محافظة قنا، دون وجود أي إصابات بشرية.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بانهيار منزل من الطوب اللبن في دائرة البندر.

وبعد الفحص تبين انهيار منزل مكون من طابقين من الطوب اللبن وآيل للسقوط، بعد أن تركته أسرته بالأمس خوفًا من سقوطه عليهم.

وتجري حاليا أعمال إزالة الأنقاض والعوالق من الطريق من قبل معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا جنوب محافظة قنا قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز شرطة قوص مدينة قوص

مواد متعلقة

جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع محافظة قنا لإعداد دليل الهوية البصرية والعمرانية

محافظ قنا يبحث مع وفد "ساويرس" سبل تعزيز التعاون في المشروعات التنموية

إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق قنا نجع حمادي

مصرع تاجر مخدرات في قنا

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

بسبب هجوم النواب، حنفي جبالي: لا توجهوا أي لوم إلى وزير العدل

عنده تجرد ووش واحد، رسالة مؤثرة من إبراهيم فايق لـ سيد عبد الحفيظ بعد ظهوره في قائمة الخطيب

رئيس النواب يسأل وزير العدل: هل تراجعت عن موقفك؟ والفنجري: نعم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

خدمات

المزيد

قبل قرار المركزي بساعات، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر السكر في السوق اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads