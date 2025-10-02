انهيار منزل من طابقين ببندر قوص في قنا

انهار منزل آيل للسقوط من الطوب اللبن، مكون من طابقين بعد إخلائه من السكان بساعات، في بندر قوص، جنوب محافظة قنا، دون وجود أي إصابات بشرية.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بانهيار منزل من الطوب اللبن في دائرة البندر.

وبعد الفحص تبين انهيار منزل مكون من طابقين من الطوب اللبن وآيل للسقوط، بعد أن تركته أسرته بالأمس خوفًا من سقوطه عليهم.

وتجري حاليا أعمال إزالة الأنقاض والعوالق من الطريق من قبل معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.