مستشار وزير الري الأسبق: جزر بني سويف مهددة بالغرق بعد ارتفاع منسوب النيل

حذر الدكتور ضياء الدين القوصي مستشار وزير الري الأسبق من احتمالية تعرض بعض الجزر النيلية ومناطق طرح النهر بمحافظة بني سويف للغرق بسبب انخفاض منسوبها في حالة ارتفاع منسوب المياه بمجرى نهر النيل.

وأكد القوصي لـ"فيتو" أن عدة مناطق بالمنوفية والبحيرة معرض أيضا للغرض خاصة المناطق بين أدفينا ودمنهور لانخفاض أراضي الطرح هناك بالنسبة لمجرى النهر.

وأضاف القوصي أن الوضع الحالي لارتفاع مناسيب مياه النيل والذي تسبب فيضانات السودان وارتفاع منسوب مياه نهر النيل في مصر يعود إلى فشل إثيوبيا في إدارة سد النهضة وعدم وجود آلية لتبادل معلومات التشغيل بين إثيوبيا ودولتي المصب، مشيرا إلى ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم حول تشغيل سد النهضة لينهي وضع التشغيل المنفرد للسد والذي يهدد دولتي المصب في حالات ارتفاع إيراد النهر عن المتوسط أو في حالات الجفاف أيضًا.

