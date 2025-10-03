الجمعة 03 أكتوبر 2025
خارج الحدود

طيران الاحتلال يجدد غاراته على مناطق بغزة والقدس

طيران الاحتلال، فيتو
طيران الاحتلال، فيتو

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قنابل الغاز والصوت خلال اقتحامها بلدة الرام شمال القدس.

وجدد طيران الاحتلال الغارات على محيط بنك فلسطين في شارع عمر المختار من الجهة الشرقية لمدينة غزة.

وكانت أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 42 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 28 في مدينة غزة.

250 ألف محاصر في مدينة غزة

بدورها، قالت وكالة الأونروا، إن وصف إسرائيل 250 ألف محاصر في مدينة غزة بالإرهاب أو بدعمه يوحي بتخطيطها لمجازر واسعة.

كذلك أشار الدفاع المدني بقطاع غزة، إلى أن الاحتلال يستهدف بكل أنواع الأسلحة مقومات الحياة في مدينة غزة.

إجبار كل من يغادر مدينة غزة على المرور عبر حواجز الجيش

من جانبه، قال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال يكمل السيطرة على محور نتساريم على الساحل الغربي لغزة.

وأضاف كاتس، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نشدد الحصار على غزة لهزيمة حماس.

وتابع وزير الحرب الإسرائيلي، أننا سنجبر كل من يغادر مدينة غزة جنوبا على المرور عبر حواجز الجيش.

جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة، وذلك في أحدث تصريح عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لوقف الحرب في غزة.

