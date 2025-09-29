الإثنين 29 سبتمبر 2025
المعاينة تكشف سبب إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأكتوبر

انقلاب ميكروباص
تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في إصابة 8 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق في مدينة 6 أكتوبر، وأمرت بانتداب خبير للوقوف على ملابسات الحادث وإعداد تقرير وافي عنها. 

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث، إصابة 8 أشخاص. 

انقلاب ميكروباص في أكتوبر 

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، تم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابسات الحادث، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.  

