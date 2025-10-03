مواجهة بين مدير مدرسة ووالدة الطفل ضحية التحرش بالهرم

أمرت جهات التحقيق، باستدعاء والدة تلميذ اتهمت مدير مدرسة بالتحرش به داخل إحدى المدارس بمنطقة الهرم، لسماع أقوالها فى الحادث، ومواجهتها بأقوال المتهم.

وأمرت النيابة بحجز مدير مدرسة لاتهامه بالتحرش بتلميذ داخل إحدى المدارس في نطاق منطقة الهرم في محافظة الجيزة، على ذمة التحريات.

وتقدم دفاع مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على تلميذ داخل مدرسة بالهرم، بطلب أمام جهات التحقيق بعرض موكله على الطب الشرعي.

تحرير محضر مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالب

البداية كانت بتحرير ربة منزل محضرا، اتهمت فيه مدير المدرسة بالتعدي على نجلها، بعد أن اعترف لها الصغير بأنه ارتكب الواقعة معه ويخشى الذهاب إلى المدرسة.

وأمام جهات التحقيق الأولية، كشفت والدة تلميذ بمدرسة في منطقة الهرم، عن تفاصيل اتهامها لمدير المدرسة بالتحرش بنجلها، مؤكدة أن الواقعة تكررت مرتين في نهاية الترم الثاني من العام الدراسي الماضي.

وقالت الأم في أقوالها أمام جهات التحقيق الأولية: إنها لم تلحظ أي إصابات ظاهرية على جسد نجلها، مضيفة أنها لا ترغب في عرضه على الطب الشرعي، لكنها أصرت على تحرير محضر ضد مدير المدرسة واتهامه بارتكاب الواقعة.

