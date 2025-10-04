الانتهاء من تصوير 20٪ من أحداث "كلهم بيحبوا مودي"

انتهى الفنان ياسر جلال وأسرة مسلسل كلهم بيحبوا مودي من تصوير ما يقرب من 20٪ من أحداث العمل، المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026.

ومن المقرر أن تسافر أسرة العمل للبنان لتصوير بعض مشاهد العمل هناك.

وسوف تشهد أحداث مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، ظهوره في علاقات متعددة مع النساء، مما يجعله يقع في مشاكل وأزمات كثيرة بسبب هذه العلاقات.

وقامت أسرة العمل لتصوير بعض المشاهد الأولية للعمل، الذي من المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2026.

وكان الفنان ياسر جلال قال إنه اختار القيام ببطولة مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” من أجل التغيير، والظهور بثوب فني جديد للجمهور، خاصة أن المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

وأضاف جلال في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: إنه لم يقدم الكوميديا من قبل في الدراما التليفزيونية، بالرغم من أنه شارك في اعمال فنية كوميدية بالسينما مثل دوره في فيلم “أمير البحار”

وتابع ياسر إن مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” سيكون مفاجأة للجمهور وكل الأبطال سيظهرون بشكل جديد ومختلف للغاية.

مسلسلات رمضان 2026

وكان الفنان ياسر جلال كشف عن خوضه السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل من خلال مسلسل درامي جديد يحمل اسم “كلهم بيحبوا مودي”، والذي بدأ التحضير له منذ عدة أيام، وينتمي إلى الدراما الاجتماعية الكوميدية.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنانة ميرفت أمين ومصطفى أبو سريع وهدى الاتربي وأيتن عامر ويمنى طولان ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

من جانب آخر، أنهى الفنان ياسر جلال وأسرة مسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” جميع مشاهد العمل داخل قاعة المحكمة، تمهيدا لعرضه في نهاية الموسم.

وتشهد أحداث المسلسل خلافات زوجية بين المذيع الذي يلعب دوره ياسر جلال، وزوجته الطبيبة النفسية التي تلعب دورها الفنانة أروى جودة، بسبب تربية ابنهما.

ويستطيع الفنان ياسر جلال خلال أحداث مسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” أن يثبت براءته من تهمة القتل التي تنسب إليه في بداية الأحداث.

أبطال مسلسل للعدالة وجه آخر

يشارك في مسلسل “للعدالة وجه آخر” بجانب ياسر جلال كل من: نوران ماجد، أروى جودة، ومحمد جميكا، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

