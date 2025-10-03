الجمعة 03 أكتوبر 2025
الزراعة تنشر الخريطة الصنفية لمحصول القمح في الموسم الجديد

 نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الخريطة الصنفية لمحصول القمح، والتي تتضمن الأصناف التي تجود زراعتها في كل محافظة من محافظات الجمهورية، حسب نوع التربة، والتغيرات المناخية، وذلك للحصول على إنتاجية عالية، وتجنب الإصابة بالأمراض والآفات، وذلك فى إطار الاستعدادات التى تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لنجاح موسم القمح.


ووفقا للخريطة التي أعدها مركز  البحوث الزراعية، تزرع محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، والجيزة، أصناف: (مصر ٣ - مصر ٤ - مصر ٥ - مصر ٦ - مصر ٧ - جيزة ١٧١ - سخا ٩٥ - سخا ٩٦ - سخا ٩٧ - سدس ١٤ - سدس ١٥)


وفيما يتعلق بمحافظات مصر الوسطى:(الفيوم - بني سويف - المنيا)، فتزرع أصناف: (مصر ٣ - مصر ٤ - مصر 5 - مصر ٦ - مصر ٧ - جيزة ۱۷۱ - سخا ٩٥ - سخا ٩٦ - سخا ۹۷ - سدس ١٤ - سدس ١٥ - بني سويف ٥ - بنى سويف٧ - سوهاج ٥ - سوهاج ٦)


أما محافظات مصر العليا: (اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد)، فتزرع أصناف: (مصر ١ - مصر ٣ - مصر ٤ - مصر ٥ - مصر ٦ - مصر ٧
- جيزة ۱۷۱ - سخا ٩٥ - سخا ٩٦ - سخا ۹۷ - سدس ١٤-سدس ١٥ - سدس ١٢ - جميزة ١١ - بني سويف ٥ - بنى سويف ٧ - سوهاج ٥ - سوهاج ٦).
 

وفيما يتعلق بالأراضي المستصلحة حديثًا، وتحديدا مناطق مشروعات: الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، وتوشكى، فتزرع أصناف: ( مصر ١ - مصر ٣ - مصر ٤ - مصر ٥ - مصر ٦ - مصر ٧ - جيزة ۱۷۱ - سخا ٩٥ - سخا ٩٧ - سدس ۱۲ - سدس ١٤ - سدس ١٥ - بني سويف ٥ - بنى سويف ٧ - سوهاج ٥ -سوهاج ٦).


ووفقا للسياسة الصنفية للمحصول، فالصنف سخا ٩٦، هو صنف مبكر النضج ويفضل زراعته فى الزراعات المتأخرة عقب محاصيل الخضر، وقصب السكر.


ومن جهته وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مسئولي الوزارة، بتكثيف جهود توعية وإرشاد المزارعين، بأهمية اتباع السياسة الصنفية للمحصول، فضلا عن التأكيد من توافر التقاوي اللازمة، من الأصناف التي تجود زراعتها بكل محافظة، وتغطيتها للمساحات المقرر زراعتها، وتلبية احتياجات المزارعين.

