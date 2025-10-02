الخميس 02 أكتوبر 2025
أخبار مصر

شراقي: تراجع معدل التصريف اليومي من سد النهضة وبوابات المفيض ستظل مفتوحة طوال أكتوبر

فيضانات السودان
فيضانات السودان
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن معدل التصريف اليومى من سد النهضة انخفض بصورة ملحوظة أمس واليوم الخميس حول 400 مليون م3 وهذا يقترب من معدل الأمطار الحالى المتوسط، حيث يشهد الشهر الأخير فى موسم الأمطار وصول معدل التصرفات نحو 300 مليون م3/يوم.

حالة الامطار على السودان وإثيوبيا
حالة الامطار على السودان وإثيوبيا

وأضاف في منشور على صفحته بموقع فيس بوك، أن خفض المنصرف من سد النهضة سوف يؤدى إلى خفض مستويات النيل الأزرق والنيل الرئيسي وانحسار الفيضان عن المناطق الزراعية على جانبى النهر، كما أنه يساعد على عودة سد الروصيرص إلى التشغيل الطبيعى من حيث الوارد والمنصرف.

وأشار إلى أن السودان يمكنها الآن حصر الخسائر التى تمت جراء الفيضان، ومن حقها المطالبة بتعويضات للسكان الذين تضرروا بشدة من الفيضان الذى ليس له أى علاقة بالأمطار الحالية المتوسطة من حيث الكم والتى لا يمكن أن تؤدي إلى فيضان مثل الذى يحدث الآن. 

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تظل بوابات المفيض (بوابتين) مفتوحة طوال شهر أكتوبر فى حال استمرار توقف التوربينات حيث أنها المنفذ الوحيد لتصريف مياه الأمطار الحالية.

