وفد جنوب أفريقي يتفقد منظومة صادرات الرمان المصرية

استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا من خبراء الحجر الزراعي الجنوب أفريقي، للوقوف على استعدادات انطلاق شحنات الرمان المصري إلى السوق الجنوب أفريقي، في خطوة لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة بالخارج.

تأتي هذه الزيارة في إطار تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بتكثيف الجهود لفتح وتعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية.

وعقد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، اجتماعًا افتتاحيًا مع الوفد الجنوب إفريقي، حيث تم استعراض منظومة التكويد والتتبع والجهود التي يبذلها الحجر الزراعي المصري، للتوافق مع متطلبات الدول المستوردة وضمان جودة الصادرات الزراعية المصرية.

وأجرى الوفد زيارة لمعهد بحوث وقاية النباتات، حيث استعرض الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير المعهد، الدور الذي يقوم به المعهد، كما تم الإطلاع على منظومة تعريف الحشرات بأحدث طرق التكنولوجيا، والتعرف على المجموعة الحشرية في متحف الحشرات الذي يعد صرحًا عالميًا فريدا من نوعه.

وشملت الزيارة تفقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، حيث استعرضت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، دور المعمل في تحليل الصادرات، وأهم نظم وشهادات الجودة الحاصل عليها المعمل، مع جولة في أقسامه المختلفة.

وفي سياق متصل اصطحب مسؤولو الصحة النباتية الوفد في جولة ميدانية بعدة مزارع ومحطات تعبئة معتمدة ومكودة للرمان، بهدف الإطلاع على نظم الفحص والرقابة المطبقة، بداية من المزرعة وحتى ميناء التصدير.

من جانبه أشاد الوفد الجنوب أفريقي بالجهود المصرية، خاصة في قدرة الحجر الزراعي المصري على تطبيق كافة المعايير الدولية للصحة النباتية، وعلى رأسها نظم المعالجة بالتبريد، وإحكام الرقابة من خلال منظومة التكويد والتتبع، وهو ما يؤكد جاهزية المنتج المصري لدخول السوق الجنوب أفريقي.

يذكر أن هذه الزيارة جاءت بالتنسيق المشترك بين الحجر الزراعي المصري، والمستشار التجاري ايهاب صلاح الدين رئيس مكتب التمثيل التجاري ببريتوريا، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والعلاقات الزراعية الخارجية، وأجهزة الوزارة المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.