مستشار وزير الري الأسبق: سد النهضة تسبب في تغير هيدرولوجيا نهر النيل، وإثيوبيا أخفقت في إدارته

قال الدكتور ضياء الدين القوصي مستشار وزير الري الأسبق، إن جزر ومناطق طرح النهر بطول نهر النيل تكون عرضة للغرق في فترات التصرفات المرتفعة من المياه خلف السد العالي، مشيرًا إلى أن هناك عدة جزر وأراضي طرح نهر تعتبر الأقل منسوبا في نهر النيل، حيث ترتفع عن مجرى النهر بسنتيمترات قليلة، وهي مناطق ادفينا وبعض المناطق في المنوفية إلى جانب عدة جزر قريبة من منسوب النهر في محافظة بني سويف وقد تتعرض للغرق أيضًا.

ولفت إلى أن تحذير الحكومة من احتمالية غرق أراضي طرح النهر في محافظات البحيرة والمنوفية يرجع إلى الخلل الذي أصاب هيدرولوجيا نهر النيل بسبب عدم وجود آلية تنسيق لتشغيل سد النهضة بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان، وهو ما يترك الفرصة لحدوث فيضانات كالتي نشهدها الآن في السودان.

مصر تمتلك خزانات كبرى تدار

وأكد في تصريح خاص لـفيتو، أن الجانب الإثيوبي أظهر إخفاقا كبيرا في إدارة خزان سد النهضة، نظرا لنقص الخبرات الإثيوبية في هذا المجال مقارنة بمصر التي يمتلك مهندسين الري فيها خبرات كبيرة في إدارة الموارد المائية وإدارة خزانات المياه عبر أكثر من قرن حيث تمتلك مصر خزانات كبرى تدار باحترافية من وزارة الموارد المائية والري، سواء في أدفينا أو فارسكور أو نجع حمادي وأسنا، وكذلك تمتلك السودان خبرات كبيرة في إدارة الخزانات المائية ولديها عدة سدود تدار بكفاءة من مهندسين الري هناك.

وتابع: "الخبرات المصرية في التغلب على التحديات المائية كبيرة، حيث تعمل منظومة الري المصرية على إدارة تصرفات تصل إلى 70 مليون م3 يوميا في فصل الشتاء و270 مليون م3 يوميا في موسم أقصى الاحتياجات في الصيف، وهي تصرفات تحتاج إلى علم ودراية كبيرة بمقتضيات الإدارة المائية".

