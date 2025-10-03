126 عملية جراحية و103 مقياس سمع بمستشفى العريش العام خلال أسبوع

أعلن الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، عن الانتهاء من 126 عملية جراحية متنوعة بمستشفيات العريش والشيخ زويد ونخل، بجانب إجراء 103 مقياس سمع بمستشفى العريش العام، وذلك خلال أسبوع واحد ضمن خطة القضاء على قوائم الانتظار وتحسين مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.



وأوضح وكيل الوزارة أن العمليات شملت مناظير جراحية، ومناظير للجهاز الهضمي، وجراحات الأوعية الدموية، والمفاصل، والعظام، والنساء والتوليد، بالإضافة إلى القسطرة القلبية، مؤكدًا أن جميع المستشفيات على مستوى المحافظة شاركت في هذه الجهود.

كما أشار إلى أن العيادات المسائية شهدت إقبالًا كبيرًا خلال هذا الأسبوع في مستشفى العريش العام ومستشفى نخل المركزي بمختلف التخصصات، وذلك وفق الجداول المعلنة مسبقًا، في إطار حرص المديرية على إتاحة خدمات طبية متنوعة ومتميزة.

وفي خطوة داعمة لتطوير الخدمات، أعلن وكيل الوزارة عن وصول أول فوج من أطباء بروتوكول جامعة الأزهر إلى مستشفى نخل المركزي، ولأول مرة بالمستشفى، ضمن خطة دعم الخدمات الصحية في وسط سيناء.



وأكد الدكتور عمرو نجاح وحدات الشلاق وأبو طويلة وقبر عمير التابعة لإدارة الشيخ زويد الصحية في استقبال المرضى بالعيادات التخصصية ضمن فاعليات قافلة مصر للتنمية بالتعاون مع مديرية الصحة، حيث تم تقديم خدمات الكشف الطبي لـ 507 مرضى، بالإضافة إلى استفادة 584 مواطنًا من المبادرات الرئاسية المقدمة عبر هذه الوحدات.

وشدد وكيل الوزارة على أن صحة المواطن السيناوي تمثل أولوية قصوى، مؤكدًا استمرار الجهود لتقديم خدمات صحية متنوعة وبجودة عالية، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

