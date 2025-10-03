الجمعة 03 أكتوبر 2025
طهران تنفي حجز أي أصول أو حسابات تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تركيا

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كالموندي، عدم حجز أي أصول أو حسابات تابعة للمنظمة في تركيا. 

ونفى كمالوندي ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن صدور قرار رسمي من الحكومة التركية يقضي بتجميد أصول وحسابات مالية تابعة للمنظمة في تركيا. 

وأكد كمالوندي في تصريح لوكالة "فارس"، اليوم الجمعة، أن "التحقيقات التي أجرتها المنظمة أوضحت عدم وجود أي أموال أو ممتلكات للمنظمة أو لشركاتها التابعة في تركيا"، معربا عن استغرابه من نسب مثل هذه الأخبار إلى جهات رسمية تركية.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت، الخميس، إلى أن تركيا جمدت، في 2 أكتوبر أصول 20 شخصية و18 مؤسسة إيرانية على صلة بالبرنامج النووي، بينهم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وبنك "سبه"، وعدة مراكز بحثية وشركات في مجالي الطاقة والنقل البحري، وذلك عقب صدور القرارات النهائية لمجلس الأمن الدولي ضد إيران.

5 مباريات نارية تنتظر ليفربول في شهر أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

قصص القرآن الكريم، تفاصيل حكاية بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

