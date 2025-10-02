الخميس 02 أكتوبر 2025
أخبار مصر

بدرالدين للبترول تنجح في توطين صناعة إعادة تأهيل رؤوس الحفر

وزير البترول، فيتو
وزير البترول، فيتو
 أعلنت شركة بدرالدين للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه يتم حاليًا تصنيع أول رأس حفر مصري بقطر 17.5 بوصة والذي تم تصميمه وتصنيعه خصيصًا للشركة والمتوقع الانتهاء منه في غضون الأسابيع المقبلة بما يدعم توطين صناعة هذا النوع من المهمات، كما أعلنت نجاح تجارب حفر الآبار برؤوس الحفر المعاد تأهيلها بالتعاون مع شركة تنمية للبترول.


ونظمت شركة بدرالدين للبترول لقاءًا استعرضت خلاله ما يحققه تصنيع وإعادة تأهيل رؤوس الحفر بمصر من مساهمات للاقتصاد المصري من حيث توفير فرص العمل وتوفير العملة الأجنبية والنفقات كما يحقق فوائد استراتيجية للدولة كتقليل الاستيراد وتوطين التكنولوجيا، إضافة إلى أثرها البيئي الإيجابي المتمثل في خفض كبير في انبعاثات الكربون والمخلفات الصناعية.

 

تعاون بين الهيئة  والوزارة يهدف لتقديم افضل الحلول المبتكرة 


وتم التأكيد على أن هذا النجاح وراءه التعاون المثمر والدعم المقدم من وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، والحرص على تقديم الحلول المبتكرة التى تدعم عمليات الإنتاج، وريادة بدرالدين في دعم مبادرتي تصنيع رؤوس الحفر محليًا وكذا إعادة تأهيل رؤوس الحفر، وكذلك التعاون مع شركة المسلة المصنعة لرؤوس الحفر ومقدمة خدمة إعادة التأهيل بالاشتراك مع تنمية.
وقد تم خلال اللقاء عرض نموذج محاكي ثلاثي الأبعاد لأول رأس حفر مصرية بالحجم الطبيعي وتزين النموذج بألوان العلم المصري
وتوجه المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة بدرالدين للبترول بالشكر لإدارة الحفر بالشركة لدورها البارز فى التنفيذ.

