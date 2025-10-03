البابا تواضروس يحث رهبان دير الأنبا هرمينا بأسيوط على بساطة الحياة

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رهبان دير القديس الأنبا هرمينا بجبل قاو بالبداري، التابع لإيبارشية أسيوط، وذلك في مزرعة كيرلومينا التابعة لدير القديس الأنبا هرمينا.

ورحب الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط ورئيس دير القديس الأنبا هرمينا، وسكرتير المجمع المقدس، بالبابا تواضروس معربًا عن تقديره لزيارة قداسة البابا تواضروس لإيبارشية أسيوط، والتي من المقرر أن يقوم خلالها بتدشين عدد من الكنائس، ويلتقي بمسؤولي المحافظة، وأبناء الإيبارشية.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عليهم كلمة رهبانية تناول خلالها موضوع "الحياة البسيطة"، وتحدث عن بساطة الفكر، وبساطة الفهم، وبساطة المسكن والمقتنيات، وبساطة الأداء الروحي، وبساطة العمل، وبساطة العلاقات، وبساطة اللغة.

يأتي لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني مع رهبان دير القديس الأنبا هرمينا، ضمن أنشطة قداسته الرعوية في إيبارشية أسيوط، وهي خامس الإيبارشيات التي يزورها ضمن جولته الحالية بمحافظة أسيوط.

