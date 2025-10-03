الجمعة 03 أكتوبر 2025
نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي بالغربية (بث مباشر)

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم، من مسجد السيد البدوي بمحافظة الغربية.

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة  بعنوان: "شرف الدفاع عن الأوطان".

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بوجوب وشرف الدفاع عن الوطن والعرض.

نص خطبة اليوم الجمعة 

ويمكن تحميل نص خطبة اليوم الجمعة عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية من خلال هذا الرابط.

الأوقاف تعقد 677 ندوة علمية بعنوان "من آداب العالم والمتعلم" ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"

وتواصل وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والثقافية، حيث نظمت (677) ندوة علمية على مستوى محافظات الجمهورية تحت عنوان: "من آداب العالم والمتعلم"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك".

وتناولت الندوات موضوعات مهمة، منها الأخلاقيات العلمية وآداب الحوار والبحث، وسبل التخلق بالسلوك القويم في مجال العلم، بما يُسهم في ترسيخ القيم الإيجابية وتعميق روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية بين مختلف فئات المجتمع.

وأكد العلماء المشاركون أن الالتزام بآداب العالم والمتعلم يمثل ركيزة أساسية للنهضة العلمية والفكرية، وأن العلم لا يثمر إلا إذا اقترن بالخلق القويم، مشددين على أهمية غرس هذه القيم في الأجيال الجديدة، وتعزيز الوعي الصحيح، وحماية الشباب من الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية الداعمة لمسيرة البناء والتنمية.

كما اكدت وزارة الأوقاف أن هذه الندوات تُعد امتدادًا لسلسلة أسبوعية من الفعاليات التي تُعقد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية ضمن برامج "الندوات العلمية"، و"الأسبوع الثقافي"، و"القوافل الدعوية"، التي تحظى بتفاعل جماهيري واسع، بما يُسهم في تفعيل دور المسجد كمؤسسة توعوية وتربوية متكاملة.

